MSB duyurdu: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin, 4 Temmuz 2022’de bir toplantı gerçekleştirdiğimi ifade etti.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:18
MSB duyurdu: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


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