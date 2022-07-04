MSB duyurdu: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir araya geldi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:18

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.