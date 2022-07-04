MSB duyurdu: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin, 4 Temmuz 2022’de bir toplantı gerçekleştirdiğimi ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamaya göre toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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