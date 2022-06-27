Milli Savunma Bakanı Akar: 'NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde genişlesin'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı yapıldı.

Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

“MANTIK KATLİAMI”

Toplantıda bir konuşma yapan Akar, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Akar, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gideceğiz. NATO’da önümüzdeki en önemli konulardan biri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilip edilmeme konusu. NATO’da tüm kararlar oy birliğiyle alındığı için Türkiye’nin ‘Hayır’ demesiyle iki ülke NATO’ya giremez. Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde genişlesin. NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun bu genişleme.”

"SEN BİLDİĞİNİ YAPARSAN BİZ DE YAPARIZ"

“Yıllardan beri Türkiye olarak terörle karşı karşıyayız. Masum insanların canlarına kasteden terör belası ile mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar, onlara maddi-manevi destek sağlayacaksınız, akıl vereceksiniz. Ondan sonra ‘Ben NATO’ya gireceğim’. Niçin? ‘Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin’ diye. NATO’ya girmenin anlamı bu. Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımız olarak söylediğimiz şey bu. Bu süreç, görüşmeler devam ederken bir de parmağını gözümüze sokar gibi terörist elebaşının fotoğrafı duvarlara yansıtıldı. Bu nasıl bir anlayış? ‘Ben bildiğimi yaparım’ demek bu. Sen bildiğini yaparsan biz de bildiğimizi yaparız.”

Bunu tüm muhataplarıyla da paylaştıklarını aktaran Akar, “Biz Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden ‘evet’ dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür” diye konuştu.