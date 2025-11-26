Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: 'Aç kalmış hayvanlar, kamu sağlığını da tehdit edebilir'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, İstanbul Valiliği'nin, "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşlemler Hakkında" başlıklı genelgesiyle ilgili açıklama yaptı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu imzalı yazılı açıklamada, " Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak, İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan ve sahipsiz hayvanlara yönelik kontrolsüz beslemeye sınırlama getiren düzenlemeye ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşma gereği duyulmuştur" denildi.

Başkan Eroğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve beslenmesi ile ilgili yükümlülüklerin açıkça belirlendiği, bu yükümlülüklerin hem hayvan haklarının korunmasını hem de toplum sağlığının güvence altına alınmasını amaçladığını vurguladı.

Yayımlanan genelgenin, özellikle yoğun nüfuslu alanlar, kamu kurumları, ibadethaneler, park ve oyun alanlarında sahipsiz hayvanların kontrolsüz biçimde beslenmemesi yönünde sınırlamalar içerdiğini aktaran Başkan Eroğlu, şunları kaydetti:

"TVHB olarak, sahipsiz hayvanların beslenmesinin tamamen yasaklanmasının, hayvan refahı ve toplum güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurgulamak isteriz. Aç kalmış hayvanlar, stres düzeyinin artması, saldırgan davranış geliştirme ve hastalık risklerinin yükselmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalır. Bu durum aynı zamanda kamu sağlığını da tehdit edebilir. Bu nedenle, beslemenin tamamen yasaklanması yerine, planlı, hijyenik ve kontrollü besleme yöntemlerinin uygulanması daha doğru ve sürdürülebilir bir yaklaşım olacaktır. Sahipsiz köpeklerin beslenmesinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi için belirlenmiş alanlarda, düzenli ve kontrollü besleme uygulamalarının hayata geçirilmesi önemlidir. Ayrıca, kısırlaştırma, sağlık kontrolleri, işaretleme ve rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle yürütülmesi; belediyeler, yerel yönetimler, veteriner hekimler ve gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların kamuoyuna duyurulması, besleme noktaları ve saatleri ile hijyen koşullarının açıklanması, hem hayvanların yaşam haklarının korunmasını hem de toplumun ortak yaşam alanlarının güvenliğini sağlayacaktır.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERİ DESTEKLEMEKTEYİZ"

TVHB olarak, sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm faaliyetlerin bilimsel, etik ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesini temel ilke olarak benimsemekteyiz. Tamamen yasaklayıcı uygulamalar yerine, düzenli ve kontrollü besleme modeli ile popülasyon yönetimi stratejilerinin uygulanması, hayvan sağlığı ve refahı, halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından dengeli ve insani bir çözüm sunacaktır. Toplumumuzda hayvan refahı bilincinin artırılması ve ilgili tüm paydaşların sürece aktif katılımının sağlanması, bu çalışmaların başarısında etkili olacaktır. TVHB olarak, sahipsiz hayvanların yaşam haklarının korunmasını, halk sağlığının güvence altına alınmasını ve çevre temizliğinin sağlanmasını birlikte gözeten, bilimsel ve sürdürülebilir çözümleri desteklemekteyiz."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Davut Gül tarafından "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşlemler Hakkında" başlıklı bir açıklama yapılmıştı.

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahipsiz hayvanlara yönelik iş ve işlemler düzenlenmiş olup yerel yönetimlere görev ve sorumluluklar verilmiştir" denilen açıklamada "sahipsiz köpeklerin toplanmasına" değinilmiş ve "sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi" sözlerine yer verilmişti.