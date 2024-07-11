Türkan Saylan'ın adı Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verildi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 20:58

Güncelleme: 11.07.2024 - 21:04

İBB Meclisi'nin Temmuz ayı üçüncü oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş-Arnavutköy'deki Karakavak Sokağı'na verilmesi kararı alındı.

Oylama öncesinde söz alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Türkan Saylan hocamızın adıyla yaşadığı yeri birleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet aydını Türkan hocamız, gerçek bir değer. Hayatının son dönemini FETÖ kumpası nedeniyle zindana dönmüş şekilde Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Cüzzamla mücadelesi ve kız çocuklarını okutması nedeniyle bizim önemli bir değerimiz. AKP, 'Biz burada olduğumuz sürece Saylan'ın adı hiçbir yere verilmeyecek' demişti. Toplumun vicdanı yaralandı. Aldığımız kararla hocamızın hakkını teslim etmiş olacağız" dedi.

Akpolat, kararın ardından "AKP'liler 'Biz varken geçiremez' demişti, millet kararını verdi ve bu kararı geçirdik" dedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Saylan'ı kız öğrencileri okutmasıyla ve ilimdeki çalışmalarıyla değil, başörtü düşmanlığı ve inanç özgürlüğüne karşı mücadelesiyle hatırladıklarını söyledi. Gökkuş, "Saylan'ın ismine, İslam'ın değerlerine karşı mücadelesinden dolayı karşıyız. Saylan'a hain FETÖ, tüm Türkiye'nin aydınlarına, polislerine, askerlerine yaptığı gibi kumpas kurdu. Erdoğan olmasa o kumpasın önlenmesi de mümkün değildi. Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda kararı değiştiririz" diye konuştu.

Akpolat, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Biz, ben, kişiler, vakıflar yok, millet var' demişti. Millet ne derse onu yapıyoruz. 31 Mart'ta halk kararını verdi. Biz o sokağa tabelayı çaktık zaten. Korumaya devam edeceğiz" şeklinde karşılık verdi.

Karar, mecliste alkışlarla onaylandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi'nin 16 Aralık 2021 tarihindeki oturumunda, Türkan Saylan'ın isminin bir sokağa verilmesinin neden bir yıldır komisyonda bekletildiği gündeme getirildi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Bu sebeple de, hiç lafımızı esirgemiyoruz. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz, biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" dedi.

2022'nin Mart ayında da Saylan'ın adının sokağa verilmesi teklifi yeniden İBB Meclisi'nin gündemine alındı ve çoğunluktaki AKP-MHP oyları ile reddedildi.

Temmuz ayı oturumlarının son birleşiminde yeniden görülen teklif, bu kez CHP'nin çoğunluk oyları ile kabul edildi. AKP-MHP grubu ise Saylan'ın adının sokağa verilmesine karşı çıkarak "hayır" oyu kullandı.