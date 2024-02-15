TÜRDEF Başkanı Bostan geminin yaşına dikkat çekti: Yükleme esnasında hasar almış olabilir

Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:56

Güncelleme: 15.02.2024 - 17:59

Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nin İmralı Adası yakınlarında 6 kişilik mürettebatı bulunan "BATUHAN A" adlı kuru yük gemisi su alarak battı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin yönlendirildiğini söylerken çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda Zonguldak Karadeniz Ereğli'de Kamerun Bayraklı 'Pallada' gemisi karaya oturarak ikiye ayrıldı. Yine aynı bölgede Türk bayraklı Kafkametler adlı gemi, yağış ve fırtına sonrası batmıştı. İstanbul’a yola çıkan "Raptor" adlı yük gemisi de Midilli açıklarında batmış ve hafızalara kazınmıştı.

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, www.tgrthaber.com.tr'ye bugün yaşanan gemi batması sonrası açıklamalarda bulundu.

'YAŞLI BİR GEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

"BATUHAN A" adlı geminin yük alırken hasar almış olabileceği ihtimaline dikkat çeken Bostan, "Bugün su alarak batan 'Batuhan-A" gemimiz 69 metrelik, Türk bayraklı, sahile yakın seyreden ve biz denizcilerin 'küçük' olarak tabir ettiğimiz bir gemidir. Marmara Adası'nda kalktığı için geminin yükünün mermer olduğunu düşünüyoruz. Geminin üretim tarihini bilmemekle beraber yaşlı bir gemi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

'YÜKÜ FAZLA OLDUĞU İÇİN...'

Bu tür kazaların metal yorgunluğundan kaynaklı olduğunu belirten Bostan, "Direkt olarak denetimsizlikten kaynaklı bir sorun olduğu söyleyemem ama bu tür gemilerde metal yorgunluğu ve yıpranma olabiliyor. Yaşından dolayı ve limanda yükleme sırasında hasar almış olabilir. Fark edilmeyince su almış ve batmıştır. Yükü olduğu için batışı da hızlı olmuştur" tahmininde bulundu.

BOĞAZLARDAKİ SÜRÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Boğazlarda lodosun ve ters akıntının tecrübesiz kaptanlara zorluk yaşattığını söyleyen Bostan, "Bu batışta boğazlardan kaynaklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Boğazlarımızdaki sıkıntı ise ters akıntı ve lodosun etkili olmasıdır. Bununla birlikte boğazları bilmeyen ve deneyimi olmayan kaptanların boğaz içinde daha da zorlu bir sürece giriyorlar. Küçük tonajlı bazı gemiler hiç geçemiyor hatta Gemi Trafik Hizmetleri izin vermiyor. Açık sularda sorun olmazken boğazlarda kısa süreli durmalar ve yol vermeler gerçekleşiyor. Sürekli dönüşler olduğunda ve akıntı meydana geldiğinde 'dümen dinlememe' olayı yaşanıyor. Dümen dinlememe olayını, akıntının etkisinde kalma, geminin akıntı gücünü yenememe olarak özetleyebiliriz" dedi.

'5-6 KUVVETİNDE BİR HAVA VAR'

"İstanbul Liman Başkanlığı'na bağlı Gemi Sörvey Kurulu, denetimini yapıyor." diyen Bostan, "Meydana gelen kazaların denetimsizlikten kaynaklığını genel olarak söyleyemem. Son dönemlerde Türk bayraklı gemilere çok sıkı denetim yapılıyor. Geminin yaşı ve gemi yükleme esnasında meydana gelen, fark edilmeyen hasar sonrası kazalar yaşanıyor. Gemilerde yaş sınırı yok. Bir geminin kondisyonu yettiği sürece yüzebilir. Bugünkü kazada 5-6 kuvvetinde bir hava var" dedi.