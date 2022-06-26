Türkeli'de hortum paniği

26 Haziran 2022 Pazar, 13:11

Sinop'ta Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi.

Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahil kıyısına kadar ilerleyen hava olayı bir süre panik oluşturdu.

Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

