Seçmene selam, baskıya ve hortuma devam

24 Haziran 2022 Cuma

En geç bir yıl içinde seçim yapılacak.

(Bana sorarsanız, Erdoğan normal bir seçimde Anayasa’ya göre üçüncü kez aday olamayacağı için, Meclis’ten erken seçim kararı alınacak ve seçim daha da erken yapılacak.)

Seçim, herkesten çok iktidarı ilgilendiriyor.

Çünkü iktidardaki politikacıların ve yandaş oligarşinin bütün varlıkları seçimi kazanmalarına bağlı:

Yirmi yıl boyunca o kadar ağır bir bagajları oluştu ki seçimi kaybettikleri takdirde partilerinin de kendilerinin de siyasetten silinmeleri söz konusu.

Bu nedenle, ellerindeki bütün güçleri kullanarak seçime hazırlanıyorlar.

Hem medya ve kamuoyu üzerindeki baskıları artırıyorlar; örneğin sosyal medya üzerindeki sansürü yaygınlaştıran ve cezaları ağırlaştıran bir yasa tasarısını Meclis’e getiriyorlar...

Hem muhalefetin etkinliklerini sınırlıyor ve kısıtlıyorlar; örneğin, milletvekillerinin Meclis’teki konuşmalarını bile 1 dakika (evet yanlış okumadınız 1 dakika ile) sınırlıyorlar...

Hem de oligarşiye doğru kaynak aktarımını sağlayan hortumların debilerini artırıyorlar.

Bu bağlamda 2022 Bütçesi de yetersiz kaldı ve yeni bir ek bütçe önerisi Meclis’e getirildi.

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Bu sütunda dün yayımladığım Şehir Hastaneleri yoluyla yapılan kaynak aktarımları konusunda, CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, yeni bilgiler yolladı.

Bu bilgiler oligarşiye giden hortumların hacmini göstermek bakımından oldukça açıklayıcı:

2022 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi 116 milyar 38 milyon TL’dir.

Bunun 29 milyar 57 milyon TL’si, 2022 yılı Sağlık Yatırımları için ayrılan bütçedir.

2022 yılı Şehir Hastanelerinin Kira ve Hizmet ödemeleri için ayrılan bütçe ise 21 milyar 564 milyon TL’dir.

Bu miktarın 14 milyarı, Amerikan Doları’na endeksli kira ödemeleri olduğu için şu anki reel ödenecek miktar toplam 33.5 milyar TL’ye yükselmiştir.

Yani yandaş şirketlere kira ve hizmet için ödenecek miktar, yatırımlara harcanacak ödenekten (33.5-29=4.5) 4.5 milyar lira daha fazladır.

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2022 yılı Ek Bütçe’de, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanelerinin Kira ve Hizmet ödemeleri için 4 milyar 262 milyon TL (Şehir Hastaneleri Kira Bedeli 3 milyar 558 milyon TL + Hizmet Bedeli 704 Milyon TL) bütçe ayırmıştır.

Buna karşılık Ek Bütçe’de Sağlık Bakanlığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Sağlık Tesisleri Yapım Giderleri) olarak 3 milyar 900 milyon TL tahsis edilmiştir.

Böylece Ek Bütçe’de de yandaş şirketlere ödenen kira ve hizmet bedelleri, yatırım bedellerinden 362 milyon lira daha fazladır.

Görüldüğü gibi, hem 2022 Bütçesinde hem de Ek Bütçe’de Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Yatırımlarına ayırdığı miktarlardan daha fazla bir kaynak, 13 şehir hastanesinin kira ve hizmet bedelleri için ödenmektedir.

Oysa bu hastaneleri kendimiz yapmış olsaydık, en az iki kat daha fazla sağlık yatırımlarına bütçe ayırabilecektik!

Şehir hastaneleri için yapılan 4 yıllık kira ve hizmet ödemesiyle yatırım bedeli karşılanmakta iken geriye kalan 22 yıl boyunca şehir hastanesi sahibi şirketlere (dört şirkete ait) ödeme yapılmasının hiçbir gerekçesi yoktur!

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Hem sağlık nedenleriyle hem aile ile biraz vakit geçirebilmek için hem de DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI adlı kitabımızın ikinci cildini yayına hazırlamak üzere, sevgili okurlarımdan, bayram ertesine kadar izin istiyorum...

Kalın sağlıcakla.