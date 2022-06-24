Kocaeli’de deniz ortasında korkutan hortum
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
Kocaeli'de Kandıra Cebeci Sahili'nde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu.
Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.
Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
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