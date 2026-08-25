Türker Ertürk hakkında 6 yıla kadar hapis istemi: İddianamede 'onaylama şeklinde tepki' değerlendirmesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

‘ONAYLAMA ŞEKLİNDE TEPKİ VERME’ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından hazırlanan 17 Ağustos 2026 tarihli rapora yer verildi.

Raporda, 20 Mart 2023 tarihinde X’te paylaşılan videonun çözümlemesinde Ertürk’ün, “Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek, onun için herkes aklını başına devşirmeli, siz de ben de tabi ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak” şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, video içerisinde sunucunun “elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim” sorusuna “onaylama şeklinde cevap verildiğinin” raporda belirtildiği aktarıldı.

Savcılık değerlendirmesinde ise Ertürk’ün, “iktidarın değişmesi halinde Yüksek Seçim Kurulu dahil tüm Türk halkının zorluk yaşayacağı, demokratik girişimle iktidarın düşmemesi halinde Türk Halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılacağını beyan etmek ve sunucunun bu durumun bir bedeli olacağına ilişkin beyanını onaylamak suretiyle topluma yönelik sair tehditte bulunduğu” ifade edildi.

Savcılık, Ertürk’ün canlı yayındaki sözleri ile sunucunun sorusuna “onaylama şeklinde tepki vermesinin birlikte değerlendirilerek, “Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit suçu kapsamında kaldığı” değerlendirmesinde bulundu.

İddianamede ayrıca Ertürk’ün eylemi basın ve yayın yoluyla gerçekleştirmesi nedeniyle TCK’nin 218. maddesi uyarınca cezasında artırım yapılması gerektiği belirtildi.