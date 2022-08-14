"Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında Horma Kanyonu'ndan geçildi

14 Ağustos 2022 Pazar, 16:55

Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin son gününde, daha önce kanyon hakkında bilgi verilen 40 sporcu, sabah erken saatlerde kanyona giriş yaptı. Kanyon sporcuları, 3,5 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu'nda ilerleyerek Ilıca Şelaleleri'nin bulunduğu bölgeden çıkış yaptı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, festivalin bugün sona ereceğini söyledi. Festival kapsamında kanyon geçişleri yapıldığını belirten Yaşar, "Festival kapsamında Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu geçişlerini de gerçekleştirmiş olduk. Festivalin ilk günü olan 11 Ağustos'ta tüm sporcularımıza kanyon girişleriyle ilgili eğitimler verildi, 12 Ağustos'ta kanyona giriş yapıldı. Ayın 12'sinde otuzar kişilik gruplar halinde Horma Kanyonu'na giren iki grup aynı gün geçişi tamamladı. Bugün de Horma Kanyonu'na giriş yapan yirmişer kişilik iki grup da geçişlerini sorunsuz tamamladı" dedi.