Türkiye 6 bölgede seçime gidiyor: 10 bini aşkın seçmen 7 Haziran'da sandık başında

12.05.2026 11:49:00
Haber Merkezi
Yeniden belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam 6 yerleşim yerinde, 7 Haziran'da belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için seçim heyecanı yaşanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla yapılacak bu "mini seçim", siyasi partilerin yoğun rekabetine sahne oluyor.

6 bölgede yapılacak seçimler için partilerin stratejileri netleşti.

Cumhur İttifakı, 6 beldenin tamamında ortak hareket etme kararı alarak güç birliği yapıyor. Anlaşma kapsamında Tokat'ın Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Mustafapaşa beldelerinde AKP adayları yarışacak.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ise MHP'nin adayı ittifakı temsil edecek. Muhalefet cephesinde ise CHP; Tekke, Çevrecik ve Mustafapaşa beldelerinde kendi adaylarıyla yarışa katılacak.

GENEL SEÇİMİ ARATMAYAN VAATLER

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, yerel çapta gerçekleşecek bu seçimler küçük ölçekli olsa da sahadaki rekabet oldukça yüksek. Adaylar, seçmenin kalbini kazanabilmek için kapı kapı geziyor.

Öğrencilere ücretsiz yemekten yaşlılara evde bakıma, gençlere yönelik konut projelerinden doğalgaz bağlantısına kadar pek çok iddialı vaat meydanlarda yankılanıyor. Önümüzdeki günlerde parti yönetimlerinin ve özellikle bazı bakanların sahaya inerek Cumhur İttifakı adaylarına destek vermesi bekleniyor.

EN KALABALIK BELDE TEKKE, EN TENHASI KUŞÇU

Seçimlerde toplam 10 bin 713 seçmen için 36 sandık kurulacak. Bölgenin seçmen profiline bakıldığında, 2 bin 969 seçmen ve 9 sandıkla Gümüşhane merkezli Tekke beldesi en kalabalık yerleşim birimi olarak öne çıkıyor.

En az oy kullanılacak yer ise 710 seçmen ve kurulacak 2 sandıkla Tokat'ın Kuşçu beldesi olacak.

CHP'nin bugünden itibaren 81 il ve 973 ilçede yoğun bir programla sahaya çıkacağını belirten Genel Başkan Özgür Özel, "Bugünden itibaren CHP bu kötülükleri yapanlara karşı, iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın varlık barışı düzenlemeleriyle piyasada yapay bir rahatlama oluşturarak 2026 sonbaharında "baskın seçime" gitmeyi planladığını öne sürdü. Arıkan, varlık barışı düzenlemesine dair ise yurt dışından gelecek kaynağın denetimsiz biçimde sisteme dahil edilmek istendiğini savunarak düzenlemeye tepki gösterdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda aday olacağını açıkladı. Erbakan, olası ikinci tur senaryosunda ise Mansur Yavaş'a destek verebileceklerini belirtti.