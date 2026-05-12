Türkiye 6 bölgede seçime gidiyor: 10 bini aşkın seçmen 7 Haziran'da sandık başında

6 bölgede yapılacak seçimler için partilerin stratejileri netleşti.

Cumhur İttifakı, 6 beldenin tamamında ortak hareket etme kararı alarak güç birliği yapıyor. Anlaşma kapsamında Tokat'ın Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Mustafapaşa beldelerinde AKP adayları yarışacak.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ise MHP'nin adayı ittifakı temsil edecek. Muhalefet cephesinde ise CHP; Tekke, Çevrecik ve Mustafapaşa beldelerinde kendi adaylarıyla yarışa katılacak.

GENEL SEÇİMİ ARATMAYAN VAATLER

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, yerel çapta gerçekleşecek bu seçimler küçük ölçekli olsa da sahadaki rekabet oldukça yüksek. Adaylar, seçmenin kalbini kazanabilmek için kapı kapı geziyor.

Öğrencilere ücretsiz yemekten yaşlılara evde bakıma, gençlere yönelik konut projelerinden doğalgaz bağlantısına kadar pek çok iddialı vaat meydanlarda yankılanıyor. Önümüzdeki günlerde parti yönetimlerinin ve özellikle bazı bakanların sahaya inerek Cumhur İttifakı adaylarına destek vermesi bekleniyor.

EN KALABALIK BELDE TEKKE, EN TENHASI KUŞÇU

Seçimlerde toplam 10 bin 713 seçmen için 36 sandık kurulacak. Bölgenin seçmen profiline bakıldığında, 2 bin 969 seçmen ve 9 sandıkla Gümüşhane merkezli Tekke beldesi en kalabalık yerleşim birimi olarak öne çıkıyor.

En az oy kullanılacak yer ise 710 seçmen ve kurulacak 2 sandıkla Tokat'ın Kuşçu beldesi olacak.