Fatih Erbakan, olası seçimin ikinci turunda destekleyebileceği adayı açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Röportajda hem iktidarın siyasi stratejilerine dair iddialarını paylaşan hem de muhalefet cephesindeki olası senaryoları değerlendiren Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda aday olacağını açıkladı.

'KONTROLLÜ SEÇİM' İDDİASINI YİNELEDİ

Daha önce de dile getirdiği “kontrollü seçim” iddiasını tekrar gündeme taşıyan Erbakan, iktidarın seçim sürecini kendi lehine şekillendirmeye çalıştığını savundu. Sağ seçmenin belirli adaylar etrafında birleşebileceğini ifade eden Erbakan, özellikle Mansur Yavaş'ın bu noktada öne çıkabileceğini söyledi.

“MANSUR YAVAŞ İÇİN DE HAZIRLIK VAR”

Röportajda Mansur Yavaş hakkında da konuşan Erbakan, benzer bir sürecin Yavaş için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti. Alçı'nın “Sizce Mansur Yavaş'la ilgili bir hazırlık mı var?” sorusuna Erbakan, “Hazırlık bence var diye düşünüyorum” yanıtını verdi. Erbakan, “Anketlerde kim Tayyip Bey'in karşısında bir başarı elde edebilme ihtimali gösterirse bununla ilgili hazırlıkları yapıyorlar” diyerek Yavaş'ın da siyasetin dışına itilmek istendiğini savundu.

“CHP'NİN BÖLÜNMESİ HEDEFLENİYOR”

Erbakan, CHP içinde olası bir ayrışma ihtimaline de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması halinde parti içinde yeni bir tartışma yaşanabileceğini öne süren Erbakan, bunun Özgür Özel'in farklı bir adaylık sürecine yönelmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi. Erbakan, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini devralması ve aday olması halinde CHP'de bir bölünmenin sağlanması mümkün olabilirse diye düşünüyorlar” dedi.

CUMHUR'A KAPI KAPALI

Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayıyla seçime gireceğini ve hazırlıkların bu doğrultuda sürdüğünü belirtti. 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatan Erbakan, aynı durumun tekrar yaşanmasının “siyasi, mantıki ve sosyal olarak doğru olmayacağını” söyledi.