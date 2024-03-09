Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında 'Gazze' vurgusu: "İki devletli kalıcı bir çözüm"

Yayınlanma: 09.03.2024 - 19:29

Güncelleme: 09.03.2024 - 19:31

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın 7 toplantısına sonrası ortak açıklamayı yayımladı. Bakanlığı açıklamasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları karşısında “iki devletli çözüm” vurgusu dikkat çekti. Bakanlığın yayımladığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Washington’da düzenlenen yedinci toplantısına başkanlık etmişlerdir. Stratejik Mekanizma kapsamında 7 Mart'ta, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılımıyla açık, işbirliğine dayalı, stratejik görüşmeler gerçekleştirilmiş, ardından 8 Mart'ta Bakan Fidan ve Bakan Blinken biraraya gelmişlerdir.

Bakan Fidan ve Bakan Blinken, ortak hedeflerin ilerletilmesi ve ortaya çıkan küresel sınamaların ele alınmasına imkan veren, sonuç odaklı, ileriye dönük, ikili pozitif gündeme bağlılıklarını yinelemişlerdir.

“İKİ DEVLETLİ KALICI BİR ÇÖZÜM”

Bakan Fidan ve Bakan Blinken Gazze'de devam eden krizi ele almış ve diplomatik faaliyetlerini değerlendirmişlerdir. Taraflar, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamış, ayrıca iki devletli kalıcı bir çözüme olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir.”