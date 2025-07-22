Türkiye alev alev: Sakarya, Bilecik, Karabük ve İzmir'de yangınlarla mücadele sürüyor

Türkiye, kavurucu yaz sıcaklarının ortasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan büyük yangın üçüncü gününde de kontrol altına alınamazken, Karabük ve İzmir’de de yeni yangınlar çıktı. Eskişehir’deki yangın da sürüyor… Yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi, yollar kapatıldı, ekipler havadan ve karadan seferber oldu.

SAKARYA-BİLECİK: YANGIN 3. GÜNÜNDE, TAHLİYELER SÜRÜYOR

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçradı. Gece boyunca süren karadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla havadan yeniden başladı. Yangının tehdidi altındaki dört köy tedbiren boşaltıldı, vatandaşlar ve hayvanları güvenli alanlara sevk edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rüzgar tekrar yangını alevlendirdi. Halen hem karadan hem havadan yoğun müdahale devam ediyor. Boşalttığımız köyler yüksek kesimlerde, tehdit altında. Nem oranı çok düşük, bu da söndürmeyi zorlaştırıyor” dedi.

Yangın Kazancı köyüne kadar ulaştı; köy girişindeki ahırlar yandı. Evlerin zarar görmemesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Sakarya-Bilecik kara yolunda bulunan bir dinlenme tesisi tahliye edildi, Bozüyük-Mekece kara yolu ise duman nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

KARABÜK: 205 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük’ün Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele sürüyor. Engebeli arazide çalışan ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun mesai harcıyor.

Vali Mustafa Yavuz, yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirterek, “Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor. 64 araç, 200’den fazla personelle sahadayız. Amacımız yeşil vatanı korumak” dedi.

Karabük Valiliği ise tedbir amaçlı bazı bölgelerin boşaltıldığını ve halkın can güvenliği için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

İZMİR: URLA’DA YENİ YANGIN

İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ’DE ORMAN YANGINI

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, bir iş makinesi alevlerin arasında kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

İhbarın ardından bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, yangınla mücadele Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in koordinasyonunda yürütülüyor.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yangına 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz ve 72 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Toplam 458 personel sahada aktif görev yapıyor. Hedefimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına geçmek.”

Vali Aksoy, yangının şu ana kadar yerleşim yerlerine ulaşmadığını ancak Afyonkarahisar’a bağlı Sarıcaova köyüne doğru ilerlediğini söyledi. Afyonkarahisar Valiliği ile koordinasyon sağlandığını belirten Aksoy, köyde önleyici tedbirlerin hızla devreye alındığını kaydetti.

Yangının çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmazken, jandarma ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor. Vali Aksoy, "Yangının ilk çıkış noktasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı ancak henüz somut bir bulgu elde edilemedi," dedi.

GERİYE KÜL KALDI

Sakarya yangının ardından tahrip olan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.