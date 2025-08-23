Türkiye alevlerle boğuşuyor... Gelibolu'daki yangın kısmen kontrol altında: 3 gözaltı!

Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. İzmir'in Menderes, Çanakkale'nin Gelibolu, Malatya'nın Doğanyol ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı.

Menderes ve Doğanyol yangınları kontrol altına alındı. Diğer bölgelerde alevlerle mücadele sürüyor.

RÜZGAR ALEVLERİ GENİŞ BİR ALANA YAYDI!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi.

İKİ KÖYDE 126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliği’nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Gelibolu ilçemize bağlı Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Gece saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Gelibolu'da alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada "Gelibolu yangınını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

YATAĞAN'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

NEDENİ KAYNAK MAKİNESİ: 3 GÖZALTI

Menderes Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, alevlerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İzmir Menderes'teki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, NSosyal'deki hesabından orman yangınlarına ilişkin son durumu şu şekilde paylaştı:

"İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."

17 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ!

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın 4 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 17 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.