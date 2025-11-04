Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkındaki ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin, “Vaka, AİHM’in verdiği diğer ihlal kararları gibi ele alınıp ezbere yorumlarla değerlendirilemez. Selahattin Demirtaş bakımından ihlali ağırlaştıran yan açılımlara ve tali değerlendirmelere yönelmek yerine, AİHM kararının gereğinin gecikmeksizin hayata geçirilmesi esastır” açıklamasını yaptı.

"HAYATA GEÇİRİLMESİ ESASTIR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında 2020 ve 2025’te verdiği kararlarda, sadece kişi hürriyetinin ihlal edildiğini ortaya koymamış, aynı zamanda yargılama süreçlerinde ‘çoğulculuğu bastırma ve politik tartışma alanını daraltma’ gibi gizli amaçlar güdüldüğünü de tespit etmiştir. AİHM'in bu tür bir belirlemede bulunması (AİHS md. 18 ihlali) çok nadir ve sıra dışı bir durumdur.

Bu karar, bize yargılama sürecinde ‘yetki saptırması’ yapıldığını, yargılamaya politik müdahalelerde bulunulduğunu ve başta tarafsızlık ve bağımsız mahkeme güvencesi olmak üzere usuli yapının temel dayanaklarının kökten aşındığını söylemektedir. Bu nedenle vaka, AİHM’in verdiği diğer ihlal kararları gibi ele alınıp ezbere yorumlarla değerlendirilemez.

Selahattin Demirtaş bakımından ihlali ağırlaştıran yan açılımlara ve tali değerlendirmelere yönelmek yerine, AİHM kararının gereğinin gecikmeksizin hayata geçirilmesi esastır. Bu kapsamda tahliye kararı başta olmak üzere gerekli adımların süratle tesis edilmesi gerekir.”