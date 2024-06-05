Yayınlanma: 05.06.2024 - 17:16

Güncelleme: 05.06.2024 - 17:16

Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği'nin 6. Başkanı olarak seçilmesiyle birlikte, kurumun görevleri merak ediliyor. Peki, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) nedir? Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) görevleri nelerdir?

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) NEDİR?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye'deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bu Kanuna göre hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü'nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü'nün 7'inci maddesinde sayılmıştır.

TBB GÖREVLERİ