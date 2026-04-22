Türkiye Bisiklet Turu, turizm başta olmak üzere pek çok alanda ülkemize katkı sunuyor: Bir spordan daha fazlası

Gazetemiz Cumhuriyet’in yıllar önce katkılarıyla düzenlenmeye başlayan ve şimdi 61. yaşına girecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR) artık geri sayıma geçildi. Çeşme’den Ankara’ya 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü takımların katılımıyla pedalların döneceği kıyasıya mücadele, Türkiye’de bisikletin yalnızca bir spor dalı değil; üretimden turizme, şehir içi mobiliteden sürdürülebilir yaşam kültürüne kadar uzanan çok boyutlu bir ekosistemin merkezine yerleşmesini sağlıyor. Bin 133.5 kilometrelik 8 etapta 5 il, 20’nin üzerinde ilçe, 60’tan fazla yerleşimden geçilerek Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginlikleri; uçak, helikopter, motosiklet kameralarıyla 5 kıtada, 13 dilde, 190 ülkede 800 milyon haneye ulaşacak. Bir başka deyişle TUR, Türkiye’yi küresel vitrine çıkaracak.

BİSİKLER TURİZMİ

Ülkemizdeki 200’ün üzerinde bisiklet rotası, yılın 9-10 ayı sürüş imkânı tanıyor. 16 farklı şehirdeki 58 bisiklet dostu otel, toplam 19 bin 538 oda, 41 bin 996 yatak kapasitesiyle sporculara özel konaklama altyapısı sunuyor. Avrupa’da 52 milyar Avro büyüklüğe ulaşan bisiklet turizmi pazarı hesaba katıldığında, Türkiye buradan daha fazla pay alabilecek güçlü destinasyonlar arasında bulunuyor.

YENİ ULAŞIM MODELİ

Bisiklet, Türkiye’de sürdürülebilir şehircilik politikalarının önemli bir parçası haline geliyor. Düşük karbon salınımı, çevreci ulaşım ve sağlıklı yaşam hedefleri doğrultusunda bisiklet; yerel yönetimlerin mobilite stratejilerinde giderek daha fazla yer buluyor.

DÖNÜŞEN ŞEHİRLER

Türkiye’de bisikletin şehir ölçeğinde dönüşümü somut örneklerle kendini gösteriyor. Konya, 2025 itibarıyla ulaştığı 680 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Avrupa ölçeğinde bir altyapıya sahip. İzmir, sahil boyunca uzanan kesintisiz yollarıyla uluslararası bisiklet turizminin önemli kapılarından biri. Antalya ve Marmaris, profesyonel takım kamplarıyla yıl boyu uygun iklimiyle bisiklet turizminin merkezi. Ankara ise bu yıl TUR’un finaline ev sahipliği yaparak bisikletin görünürlüğünü artıracak.