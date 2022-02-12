Türkiye bu işçiyi konuşuyor: Yaralı işçi üstü kirli diye ambulansa binmek istemedi

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 14:40
Türkiye bu işçiyi konuşuyor: Yaralı işçi üstü kirli diye ambulansa binmek istemedi
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Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü yapılırken tahta kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine  sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler işçilere müdahale etmek istedi ancak işçilerden biri üstü kirli diye ambulansa binmek istemedi.

Sağlık çalışanının yaralı işçiyi ambulansa bindirmek için ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansırken işçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip “Bir şeyim yok” diyerek binmek istememesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o anları sosyal medya hesabından “İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz” notuyla paylaştı.





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