Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... İstanbul Valiliği, Güngören'deki bir tekstil imalathanesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 21:23
Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi hayatını kaybetti
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İstanbul Valiliği, Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında 4 kişinin hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir" denildi.

4 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

  • Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir.
  • Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir.
  • Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen (6) işçi hastaneye sevk edilmiştir.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

  • Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; “Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü” beyan etmiştir.
  • Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu (4) işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir.
  • Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
  • Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

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