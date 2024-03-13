Türkiye bu o olayı konuşmuştu: Hastane kantininde yaşanan dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:08

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:08

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 1 Mart günü meydana gelen olayda, eğlence mekanı işleten ve hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete gelen gruba iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, soruşturma için özel bir ekip kurdu. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekip, olayın faillerinin Mustafa A. (24) ve Mustafa B. (20) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin geldikleri aracı da tespit eden ekipler, araca sahte plaka takıldığını ve sürücünün Ali A. (25) olduğunu tespit etti. Ekipler, araştırmayı derinleştirdiklerinde olaya dahil olduğu değerlendirilen Orhan K. (41) ve olayda yaralanan Şefikcan U.’ya (21) ulaştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaya çıkarılan detayda, olayda yaralanan Şefikcan U.’nun şüphelilere sürekli bilgi akışı sağladığı, olayın gerçekleştiği gün saldırının olacağını bildiği ve hastanede oldukları bilgisini yine kendisinin söylediği ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden saldırıyı gerçekleştiren Mustafa A. ve Mustafa B. ile muhbirlik yapan Şefikcan U. tutuklandı.

Diğer şüpheliler Orhan K. ve şoförlük yapan Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KALABALIĞA DOĞRU RASTGELE ATEŞ ETTİLER

Hasta ziyaretine gelen 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, hastane kantininin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin, kantinde oturan gruba doğru yaklaştıkları anda gizledikleri silahları çıkartarak defalarca ateş ettikleri, kaçarken de etraftaki kalabalığa aldırmadan ateş etmeye devam ettikleri anlar görüntülerde yer aldı.