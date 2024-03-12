Çorum'da hastane bahçesinde ateş edilmesiyle ilgili 8 zanlı tutuklandı
Çorum'da 2 kişinin darbedilmesi ve hastane bahçesinde silahla ateş edilmesi olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli tutuklandı.
Akkent Mahallesi'nde darbettikleri E.B. ve R.G.'yi takip ederek geldikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahla havaya ateş ettikleri öne sürülen M.C, S.Y, A.Ö, A.Y, E.C.K, U.K, Y.Y. ve İ.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, hakimlikçe "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.
Akkent Mahallesi'nde 10 Mart'ta darbedilen E.B. ve R.G, olay yerinden otomobille kaçarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti. Darbettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden tabancayla ateş ederek kaçmıştı.
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