Türkiye bu olayı konuşacak! 'Moritanya'da bile böyle hırsızlık yok'

Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:47

Güncelleme: 12.07.2024 - 17:47

AKP’li yıllarda aldıkları ihaleler ve yüksek kârlı özelleştirmelerle kamuoyunun yakından tanıdığı Gaziantepli Konukoğlu ailesi yeni bir iddia ile gündemde. Ailenin sahibi olduğu SANKO VE ASKO şirketleri daha önce birçok hak ihlali ve iş cinayeti ile gündeme gelirken bu defa dikkat çekici bir iddianın odağında yer aldı.

ASKO Holding’e bağlı Aquakraft isimli ambalaj şirketinin çalışanlarının Sakarya Arifiye’de bulunan bir başka şirketin fabrikasından iki TIR ile üretim malzemelerini çaldığı öne sürüldü.

ASKO’ya bağlı şirketin çalışanlarının, proje bazlı ortaklık yaptıkları BTB Mekanik’e ait fabrikaya kaçak yollarla girerek depoda bulunan 2 ton paslanmaz 304 kalite sac ve beraberinde birçok üretim malzemesini iki TIR’a yükleyerek çaldığı iddia edildi. Söz konusu malzemenin nerede olduğu ise bilinmiyor.

Olayın ardından konuyu yargıya taşıyan BTB Mekanik şirketi, Ö.K., İ. Ş., E. P., S. B. ve G.B. isimli şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

BTB Mekanik adına şirket sahibi Erhan Mataracı’nın avukatı tarafından aynı gün yapılan bir diğer suç duyurusunda ise şüpheli firmanın iki yetkilisi hakkında da ticari sır niteliğindeki bilgilerin ifşasından kaynaklı “veri gizliliğinin ihlali”nden şikayetçi olundu.

Mataracı Group olarak sayısız ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Erhan Mataracı ise yaşananları şaşkınlık içinde takip ettiklerini belirtirken “İnsanların gitmeye korkacakları birçok ülkede iş yaptık. Buna benzer bir durumu Moritanya’da bile yaşamadık” ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğüne inandığını belirten Erhan Mataracı “Bilinçli olarak verilen zararın ve işlenen nitelikli hırsızlık suçunun faillerinin yargılanacağını ve gerekli cezaları alacaklarını umut ediyoruz” dedi. Öte yandan hakkında hırsızlık iddiaları bulunan şirket ve de bağlı olduğu holdingden iddialara dair henüz bir açıklama gelmedi.

İDDİALARIN ODAĞINDAYDILAR

ASKO Holdingi de bünyesinde barındıran Konukoğlu ailesinden Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı’yken FETÖ’nün finansal kaynağı olarak bilinen Bank Asya’nın ortağı oldu.

Abdulkadir Konukoğlu hakkında 2021 yılında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma açılırken Konukoğlu Bank Asya ortaklığına ilişkin 2015 yılındaki bir açıklamasında “Burası finansal şirketti. Sonradan bankaya dönüştü. Olmaması için karşı çıktım. Zaten banka olsaydı ortak olmazdım. Satmak için epey uğraştık. Ancak bir türlü satamadık. Elimizde kaldı” ifadelerini kullandı.