Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu ve Atatürk'ün liderliğini keşfetmek için 7 ilgi çekici kitap...

Yayınlanma: 06.10.2023 - 19:33

Güncelleme: 06.10.2023 - 19:33

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği hakkında yazılmış kitaplar, bu önemli tarihi dönemi farklı yönleriyle ele alır. Her biri farklı bir bakış açısı sunarak Atatürk'ün liderliğinin, Türkiye'nin modernleşme sürecinin ve cumhuriyetin kuruluşunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

"NUTUK" - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Gazi Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919'dan 1927'ye dek kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşmasının metni. Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahseder. Bu kitap Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'dan, Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki (1927) zaman diliminde olan olayları anlatır.

"ATATÜRK" - ANDREW MANGO

İngiliz yazar Andrew Mango tarafından yazılmış ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve liderliğini anlatan bir biyografi eseri. Kitap, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve modernleşme sürecine yaptığı katkıları detaylı bir şekilde ele alır.

"ATATÜRK: THE BIOGRAPHY OF THE FOUNDER OF MODERN TURKEY" - LORD KINROSS

İngiliz yazar Lord Kinross tarafından yazılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisi. Kitap, Atatürk'ün hayatına, liderliğine ve modern Türkiye'yi şekillendirmedeki rolüne kapsamlı bir bakış sunar.

"THE YOUNG ATATÜRK: FROM OTTOMAN SOLDIER TO STATESMAN OF TURKEY" - GEORGE W. GAWRYCH

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının daha az bilinen dönemini ele alan George W. Gawrych tarafından yazılan kitap, Bağımsızlık Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen dönemi inceler.

"THE BIRTH OF MODERN TURKEY: THE OTTOMAN MILITARY AND THE MARCH TO WWI" - HANDAN NEZIR-AKMESE

Bu kitap, orijinal Osmanlı ve Alman kaynaklarına dayanarak, askeri düşünce ve politikanın Atatürk'ün zaferine ve modern Türk devletinin kuruluşuna nasıl katkı sağladığını gösterir.

"ATATÜRK: AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY" - M. ŞÜKRÜ HANIOĞLU

M. Şükrü Hanioğlu tarafından yazılmış bu kitap modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün entelektüel ve ideolojik temellerini derinlemesine keşfeder.

"TÜRKIYE'NIN YAKIN TARIHİ" - İLBER ORTAYLI

Birinci Dünya Savaşı’nın acı sonuçlarından İkinci Dünya Savaşı’ndaki denge politikasına, askeri darbelerden eğitim sistemine kadar birçok konuda yakın tarihin dönüm noktalarını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor.