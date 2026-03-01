Türkiye’deki ABD üsleri, bölgesel dengelerde önemli bir yere sahip olsa da, sayısı ve konumları hakkında resmi bilgiler sınırlı kalıyor. Peki, Türkiye'de kaç ABD üssü var? Türkiye'deki ABD üsleri nerede?

TÜRKİYE'DEKİ ABD/NATO ÜSLERİ VE YERLERİ

Türkiye'deki askeri noktalar kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. İşte öne çıkan o merkezler:

1. İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ (ADANA)

Türkiye'deki en büyük ve en bilinen askeri tesistir. 1955 yılından bu yana TSK ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır.

Önemi: ABD'nin bölgedeki tek operasyonel hava üssüdür.

Kapasite: Yaklaşık 2.500 ABD askeri personeline ev sahipliği yapmaktadır.

2. KÜRECİK RADAR ÜSSÜ (MALATYA)

2012 yılında NATO Füze Savunma Sistemi kapsamında faaliyete geçmiştir.

Önemi: Balistik füze tehditlerine karşı erken uyarı sistemi sağlar. Tesiste ABD'li teknik personel görev yapmaktadır.

3. İZMİR NATO KARA KOMUTANLIĞI (LANDCOM)

İzmir'de bulunan bu merkez, doğrudan bir muharip üs değil, bir karargah niteliğindedir.

Önemi: NATO'nun kara kuvvetleri stratejilerinin planlandığı ve koordine edildiği ana merkezdir.