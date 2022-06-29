‘Türkiye Devlet Fedaileri’ tarafından hedef gösterilen gazeteci ifadeye çağrıldı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 22:20

Devrim Gazete Genel Yayın Yönetmeni Tolga Kaan Ateşli, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından haber portalının sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Devrim Gazete’deki habere göre soruşturma tutanaklarında 2 Haziran 2022 tarihli ve “Silahlı sol terör örgütü, ideolojik destek, propaganda, https://devrimgazete.com Kim bunlar? İnceleme adına devletimin yetkili makamına saygılarımla arz ederim. Türkiye Devlet Fedaileri” ifadeleri içeren ihbar yer aldı.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis tarafından ifadeye çağrılan gazeteciye, “Herhangi bir siyasi parti, sendika, dernek ve benzeri kuruluşa üyeliğiniz var mı?”, “Devrim Gazete isimli internet sitesi size mi ait? Bu internet sitesini ne amaçla kurdunuz? Bu internet sitesi üzerinden ne tür haberler yapıyorsunuz?”, “Güvenlik güçleri tarafından daha önce gözaltına alındınız mı?”, “Bu zamana kadar kullanmış olduğunuz e-posta ve sosyal medya hesaplarınız hangileridir?” gibi sorular yöneltildi.

Ateşli, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

GÜNDEME GELMİŞLERDİ

30 Mayıs 2022’de İzmir'in Torbalı ilçesinde, 15 Temmuz Federasyonu Başkanı Mehmet Sıddık Dönmez ile tartışan Mehmet Cazip Obay’ın üzerinden “Türkiye Devlet Fedaileri” adına düzenlenmiş Cumhurbaşkanlığı forsunun olduğu bir tanıtım kartı ve tabanca çıkmıştı.