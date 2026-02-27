Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün: 'En düşük emekli aylığı açlık sınırının yüzde 61,8’ini karşılayabiliyor'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının açlık ve yoksulluk sınırı karşısındaki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesinde olduğunu hatırlatarak, TÜRK-İŞ’in son verilerine göre açlık sınırının 32 bin 365,44 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 105 bin 424,90 TL’ye ulaştığını kaydetti. Bu miktarın emeklilerin gerçek yaşam koşullarını ortaya koyduğunu vurgulayan Ergün, mevcut aylıkların temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

En düşük emekli aylığının açlık sınırının yüzde 61,8’ini karşıladığını kaydeden Ergün, yoksulluk sınırı açısından durumun daha ağır olduğunu belirterek, "Bu aylık, yoksulluk sınırının sadece yüzde 19’unu karşılıyor. Emeklilerimizin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaması anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

''YARIYA YAKIN BİR SEVİYEYE DÜŞTÜ''

Emekli aylıklarının alım gücünün yıllar içinde gerilediğine dikkat çeken Ergün, 2020 yılında açlık sınırının yüzde 95’ini karşılayan en düşük emekli aylığının bugün yarıya yakın bir seviyeye düştüğünü belirtti.

Türkiye Emekliler Derneği olarak bu tabloya karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini ifade eden Ergün, hükümete en düşük emekli aylığının en az açlık sınırı seviyesine çıkarılması çağrısında bulundu. Bayram ikramiyeleri ve ek ödemelerin de enflasyona endekslenerek artırılması gerektiğini kaydeden Ergün, tüm siyasi partileri ve yetkilileri emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara karşı duyarlı olmaya davet etti.