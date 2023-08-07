Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden RTÜK'e 'TELE1' tepkisi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:23

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:23

TGC, RTÜK’ün TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe yapılan sözleri nedeniyle kanala verdiği yedi gün ekran karartma cezasını kınadı.

TGC’nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“VERİLEN CEZA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN MÜDAHALEDİR”

“Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın düşünceleri nedeniyle tutuklanmasının ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği cezalarla Tele1 Televizyonu’nun ekranı yedi gün süreyle karartılmıştır. RTÜK’ün Tele1 Televizyonu’na toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve terörü övmek iddialarıyla yedi gün ekran karartma, beş kez program durdurma ve yüzde 5 para cezası vermesi basın özgürlüğüne doğrudan müdahaledir.

“RTÜK, MEDYA KURULUŞLARININ KAPANMASINA GİDECEK ADIMLAR ATMAKTADIR”

RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak bağımsız ve eleştirel medya kuruluşlarına ceza vermekte, yurttaşın bilgiye erişimini engellemektedir. Kararlarıyla yurttaşların haklarını ihlal eden konuları tartışmaktan caydırmayı hedefleyen RTÜK, ekran karartma ve ağır para cezalarıyla da medya kuruluşlarının kapanmasına gidecek adımlar atmaktadır.

“RTÜK, YURTTAŞIN HABERE ERİŞİMİNE ENGEL OLMAKTAN VAZGEÇMELİDİR”

RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır. Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. Yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçmelidir. Üyemiz Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından ekran karartma ve ağır para cezalarının baskısı altında görevlerini yapmaya çalışan Tele1 Televizyonu çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”