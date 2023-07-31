Son dakika... Merdan Yanardağ için yapılan itiraz yine reddedildi: TELE1 AYM'ye gidiyor

Son dakika haberi... Silivri Cezaevi'nde bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ‘ın tutukluğuna yapılan itiraz bir kez daha reddedildi. TELE1 Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz için AYM’ye başvuru yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:22
Son dakika... Merdan Yanardağ için yapılan itiraz yine reddedildi: TELE1 AYM'ye gidiyor
Abone Ol google-news

'4 Soru 4 Yanıt' programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla hukuksuzca tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden yanıt geldi.

34 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha itiraz edildi.

TELE1 AYM'YE GİDECEK

Son olarak TELE1'in söz konusu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı bildirildi.

 


Merdan Yanardağ AYM TELE1

İlgili Haberler

Merdan Yanardağ’ın cumhurbaşkanına hakaretten 8 yıla kadar cezalandırılması istendi

Merdan Yanardağ’ın cumhurbaşkanına hakaretten 8 yıla kadar cezalandırılması istendi
23 gündür tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'dan mesaj!

23 gündür tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'dan mesaj!
'Merdan Yanardağ'a özgürlük' çağrısı! 104 sanatçı ve gazeteciden destek

'Merdan Yanardağ'a özgürlük' çağrısı! 104 sanatçı ve gazeteciden destek

En Çok Okunan Haberler