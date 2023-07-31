Son dakika... Merdan Yanardağ için yapılan itiraz yine reddedildi: TELE1 AYM'ye gidiyor
Son dakika haberi... Silivri Cezaevi'nde bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ‘ın tutukluğuna yapılan itiraz bir kez daha reddedildi. TELE1 Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz için AYM’ye başvuru yapacak.
'4 Soru 4 Yanıt' programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla hukuksuzca tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden yanıt geldi.
34 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha itiraz edildi.
TELE1 AYM'YE GİDECEK
Son olarak TELE1'in söz konusu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı bildirildi.
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