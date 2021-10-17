Türkiye genelinde taksi ve valelere denetim

17 Ekim 2021 Pazar, 13:20

Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik geçen yıl Resmi Gazete’de yayınlanmış, bu yılın temmuz ayında yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme ile vale hizmetine ilişkin genel ilke ve esaslar ile vale hizmeti veren işletmeler, iş yerleri, vale görevlisinde aranacak şartlar ve bunların yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmişti.

DENETİMLERE 23 BİN PERSONEL KATILDI

Temmuz ayında yürürlüğe giren hükümler kapsamında, ülke genelinde dün 6 bin 939’u emniyet ve 16 bin 83’ü jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeği ile 5 bin 32 noktada eş zamanlı olarak vale hizmetleri ve ticari taksi sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde, bin 359’u jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 4 bin 34 işletme ile 141 jandarma bölgesinde bulunan toplam bin 778 vale personeli denetlendi. Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletme hakkında tutanak tutuldu. 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

12 BİN 139 TİCARİ TAKSİ DENETLENDİ

Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 ticari taksi trafikten menedilirken bir sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca 20 ticari taksiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndan ve 722 ticari taksiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndan olmak üzere toplam 742 ticari taksiye cezai işlem uygulandı.

İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik’in içeriği şöyle:

- Vale hizmeti sunan işyeri, ruhsatına, bu hizmeti ana faaliyetine tali faaliyet olarak ekletecek. Ekletmeyen işyerleri bu hizmeti sunamayacak.

- Vale hizmeti sunan işyerlerinin, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermesi zorunlu olacak.

- Vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha, herkesin göreceği şekilde asılı olacak ve müşteriler vale hizmeti almaya zorlanamayacak.

- Vale hizmet bedeli, sürücünün görebileceği şekilde tabelada belirtilecek. Vale hizmeti sunan işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak, olası hasar ve cezayı ise ödemekle yükümlü olacak. Sunulan vale hizmeti, en fazla 3 kilometre yarıçapı içerisinde karşılanacak. Hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak.

- Vale işletmesi ile iş yeri arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin bir sureti yetkili idareye; istihdam edilen vale görevlilerinin listesinin bir sureti ise yetkili idareye ve kolluk birimlerine belirtilen süreler içerisinde verilecek.

- Vale hizmeti, vale tanıtım kartını takan ve vale kıyafeti giyen personel harici kişiler tarafından verilmeyecek.

- Otopark alanını kayıt altına alacak güvenlik kamerası olacak.

- Vale hizmeti verilirken Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlüklere uyulacak.

- Vale hizmetinde çalıştırılacak kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırması, kullanmak için satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da kullanması, cinsel saldırı suçlarından mahkum olmamış olması veya bu suçlardan hakkında kovuşturması bulunmayacak. Son beş yıl içerisinde, bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olacak. Valelerde, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler alarak ya da alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesinin birden fazla geri alınmamış olması veya daimi olarak iptal edilmemiş olması şartı aranacak.