Türkiye ile Rusya, Afrika'ya tahıl sevkıyatında anlaştı: BM koordine edecek
Türkiye ve Rusya'nın, Rus tahıl ve gübresine ihtiyaç duyan ülkelerin listesini belirleyeceği bildirildi.
Türk kaynak, Rus basını RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Türkiye ile Rusya arasında tahıl koridorunun işleyişi üzerine konuştu.
Türk kaynak, Türkiye ve Rusya'nın Rus tahıl ve gübresine ihtiyaç duyan ülkelerin listesini belirleyeceğini, çalışmaların BM tarafından koordine edileceğini söyledi.
Kaynak, "Rus tahıl ve gübrelerinin gideceği ülkelerin listesi şu anda Rus tarafıyla birlikte belirleniyor. Erdoğan ve Putin arasındaki son telefon görüşmesinde konu ele alındı ve hem Türkiye hem de BM tarafından koordine edilen ilgili kurumlar listeleri ve güzergâhları yeniden düzenliyor. Bu çabalar aynı zamanda Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını da amaçlıyor" dedi.
Rus tahıl ürünlerinin hangi ülkelere ulaştırılmasının planlandığı sorusuna yanıt veren kaynak, bunun öncelikle Afrika ülkeleri ve ihtiyaç sahibi ülkeler olacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl koridorunu Moskova'ya karşı savaşmak için kullanmayacağına dair garanti aldıktan sonra Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü söyledi.
Bakanlık, bunun BM ve Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleştiğini duyurdu.
Video Haberler
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- AKP'liler grup toplantısını çocuk parkına çevirdi: 'Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- CHP'li Levent Gök, Deniz Baykal ile telefonda görüştü: 'Yumruk gibi bir araya gelelim'
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor