Türkiye ile Rusya, Afrika'ya tahıl sevkıyatında anlaştı: BM koordine edecek

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:20

Türk kaynak, Rus basını RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Türkiye ile Rusya arasında tahıl koridorunun işleyişi üzerine konuştu.

Türk kaynak, Türkiye ve Rusya'nın Rus tahıl ve gübresine ihtiyaç duyan ülkelerin listesini belirleyeceğini, çalışmaların BM tarafından koordine edileceğini söyledi.

Kaynak, "Rus tahıl ve gübrelerinin gideceği ülkelerin listesi şu anda Rus tarafıyla birlikte belirleniyor. Erdoğan ve Putin arasındaki son telefon görüşmesinde konu ele alındı ve hem Türkiye hem de BM tarafından koordine edilen ilgili kurumlar listeleri ve güzergâhları yeniden düzenliyor. Bu çabalar aynı zamanda Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını da amaçlıyor" dedi.

Rus tahıl ürünlerinin hangi ülkelere ulaştırılmasının planlandığı sorusuna yanıt veren kaynak, bunun öncelikle Afrika ülkeleri ve ihtiyaç sahibi ülkeler olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl koridorunu Moskova'ya karşı savaşmak için kullanmayacağına dair garanti aldıktan sonra Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü söyledi.

Bakanlık, bunun BM ve Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleştiğini duyurdu.