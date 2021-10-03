Türkiye İngiliz turistlere PCR testi şartını kaldırdı
Türkiye, iki doz aşılı İngiliz turistler için PCR testin kaldırdığını açıkladı.
İngiliz Independent gazetesi, Türkiye'nin iki doz aşılı İngiliz yurttaşlar için PCR testi şartını kaldırdığını aktardı. Turizm acentaları kararı, "Türkiye'ye seyahat etmek bundan daha kolay olamazdı" ifadeleriyle duyurdu.
Gazetedeki açıklamaya göre, Türkiye’ye ziyaret eden Birleşik Krallık yolcularının iki doz aşılarını yaptırmış olmaları veya 72 saat önce alınan bir negatif PCR testi, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi, veya yeni tip koronavirüs (Covid-19) atlatıldığına dair belgelerden sadece birini göstermesi yeterli olduğunu aktardı.
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