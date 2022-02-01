Türkiye internet hızında dünyada 103. sırada
Pandemi evlerde internet trafiğini artırırken, Türkiye 30,51 Mbps internet hızıyla 2021’de 175 ülke arasında 103’üncü sırada yer aldı. Mobil internet konusunda en yüksek hızın sunulduğu ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. Körfez ülkesinde yaşayan insanlar, 238.06 Mbps indirme hızlarını görüyor.
Yei tip koronavirüs pandemisinde işin ve okulun eve taşınması yüksek internet hızı ihtiyacı doğurdu. Speedtest'in raporuna göre Türkiye, 2021’de 30,51 Mbps sabit genişbant internet hızıyla 175 ülke arasında 103. sırada yer aldı.
Genişbant internet hızının küresel ortalama olan 96,98 Mbps'nin oldukça gerisinde kalması, işin ve okulun eve taşındığı bir dönemde ciddi bağlantı sorunları yaşanmasına neden oldu.
DÜNYADA DURUM NE?
Speedtest'in, Eylül 2021 internet hızı raporuna göre, genişbant internet söz konusu olduğunda dünyanın en iyi
ülkesi, Monaco. Zira bu ülkedeki ortalama indirme hızı, 261.82 Mbps olarak
kayıtlara geçmiş durumda. Mobil internet konusunda en yüksek hızın sunulduğu
ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. Körfez ülkesinde yaşayan insanlar, 238.06 Mbps
indirme hızlarını görüyor.
Dünyanın en hızlı internetini sunabilen ülkeler şöyle…
En yüksek hızlı mobil internet sunan ülkeler:
- Birleşik Arap Emirlikleri (238.06 Mbps)
- Güney Kore (202.61 Mbps)
- Norveç (177.72 Mbps)
- Katar (172.18 Mbps)
- Çin (165.38 Mbps)
- Kuveyt (157.18 Mbps)
- Suudi Arabistan (155.97 Mbps)
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (144.64 Mbps)
- Bulgaristan (142.27 Mbps)
- İsviçre (135.70 Mbps)
En yüksek hızlı genişbant internet sunan ülkeler:
- Monaco (261.82 Mbps)
- Singapur (255.83 Mbps)
- Hong Kong (254.70 Mbps)
- Romanya (232.17 Mbps)
- İsviçre (229.96 Mbps)
- Danimarka (227.91 Mbps)
- Tayland (225.17 Mbps)
- Şili (217.60 Mbps)
- Fransa (214.04 Mbps)
- Güney Kore (212.57 Mbps)
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