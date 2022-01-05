312 internet sitesine erişim engeli getirildi
Yasa dışı bahis oynatıldığı, müstehcen içerik taşıdığı, dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirtilen 312 internet sitesi ilgili kurumlara bildirilerek erişime engellendi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-31 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 460 sosyal medya ve internet adresinde inceleme yaptı.
İncelemeler sonucu, 268 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı ve 32 internet sitesinin de müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilen sözkonusu sitelere erişim engellemesi getirildi.
Öte yandan oltalama/phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesi de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek 'erişim engellemesi' sağlandı.
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