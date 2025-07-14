Türkiye İşçi Partisi'ten turizm emekçilerine ilişkin düzenlemeye tepki: İnsanca yaşama aykırıdır

Türkiye İşçi Partisi'nden TBMM'de kabul edilen turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin haftalık izin haklarını 10 gün çalıştıktan sonra kullanabileceklerine yönelik düzenlemeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bugün turizmde, yarın inşaatta ve diğer tüm sektörlerde işçileri ölene kadar çalıştırmanın yolunu açan bu yasa insanca yaşama aykırıdır" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nden TBMM'de kabul edilen düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, "Saray Rejimi, dayattığı kölelik yasasıyla turizm emekçilerinin hafta tatilini elinden alarak 1 günlük tatil için 6 gün yerine 10 gün çalışmayı zorunlu hale getiriyor. Bugün turizmde, yarın inşaatta ve diğer tüm sektörlerde işçileri ölene kadar çalıştırmanın yolunu açan bu yasa insanca yaşama aykırıdır. Kapitalizmin refahı için canımızı feda etmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.