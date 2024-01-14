Türkiye İsrail’i listeden çıkardı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:09

Güncelleme: 14.01.2024 - 12:09

Ticaret Bakanlığı, “2024 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesini” hazırladı. Listede bu yıl 56 ülke yer aldı.

Bu yıl hedef olarak belirlenen ülkeler şöyle sıralandı:

“Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.

ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan.”

5 ÜLKE ÇIKARILDI

2024 yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi’nden, 2023 yılı listesine göre; beş ülkenin çıkarıldığı görüldü. Buna göre; Irak, İsrail, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan, hedef pazarlar listesinden çıkarıldı.

9 ÜLKE EKLENDİ

2023 yılı listesinde olmayan dokuz ülke de 2024 yılı listesine eklendi. Bangladeş, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Portekiz, Tunus, Umman ve Ürdün de yeni hedef ülkeler oldu.