Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu açıkladı: 10 ayda 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:52

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:55

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDKF), 10 aylık kadın cinayeti raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Katledilen kadınların 61’i şüpheli ölüm olarak kaydedildi. 198 kadın ateşli silahla ve 77’si ise kesici aletle öldürüldü.

KADINLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AİLE İÇİNDE KATLEDİLDİ

Katledilen kadınların ortalama yaşı ise 37 olarak kayıtlara geçti. Katledilen kadınların 168’i evli, 96’sı bekar, 26’sı boşanmış, 10’u dini nikahlı, 55’inin ise medeni durumu bulunmuyor.

Kadınların büyük çoğunluğu aile içinde katledilirken bu sayı 135 olarak kaydedildi. Kadınların 53’ü ise boşanma aşamasında olduğu, 45’i tanıdığı, 41’i de ilişki yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.