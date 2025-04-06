Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan gözaltında taciz iddiaları açıklaması: ‘Arkadaşlarımız yalnız değil’

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu duruma tepki göstererek “Soruyoruz; gözaltındaki bir kadına cinsiyetçi küfürler etmek taciz değil mi? Gözaltındaki bir kadını çıplak aramaya maruz bırakmak taciz değil mi? İnsanları saatlerce ters kelepçeyle bekletmek, dövmek işkence değil mi?” paylaşımında bulundu.

BÜYÜTEÇLE HUKUKUN PEŞİNDEYİZ

Cumhuriyet’e konuşan federasyon başkanı Canan Güllü, “Biliyoruz gözaltılarında çıplak aramaları. Çok kez itiraz ettik. Kadınların özellikle gözaltında cinsel şiddete uğramaları noktasında kabul edilir bir taraf yok. Biz kadın hareketi temsilcileriyiz. Doğrunun peşinde, eşitliğin peşinde, demokrasinin ve laikliğin peşindeyiz. Büyüteçle aradığımız hukukun peşindeyiz. Dolayısıyla da cinsel şiddete özellikle gözaltında uğramış kadın arkadaşlarımızın yanında bu saatten sonra da olacak her konuda ses yükseltmeye devam edip mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

AYRI BİR DAVA KONUSU

Gözaltına alınan kadınlara “Gözaltında tacize uğrayan kadınları her gün konuşacağız” paylaşımını sorduklarını belirten Güllü, “Bu bir kere demokrasiye aykırı, hukuka aykırı. Her zaman olduğu gibi hukuktan ya da tavrımızdan vazgeçmiyoruz. Bir devlet memurunun yaşayan vatandaşı korumakla mükellef olmak yerine ‘neden bu haksızlığa ses yükseltiyorsun’ sorusunu sorması kadar abesle iştigal olamaz. Bu paylaşımdan dolayı mağdur olmuş kadın arkadaşlarımız yalnız değildir. Bu böyle kalmayacak. Bu konu da ayrıca bir dava konusu olacak” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen iddialar sosyal medya üzerinde paylaşılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü de iddiaların mesnetsiz ve iftira olduğunu belirterek “Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur” açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan kadınlara paylaşımlarının sorulduğunu belirten Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, “Gözaltına alınan 11 kadın arkadaşımızdan bazılarına ‘Gözaltında tacize uğrayan kadınları her gün konuşacağız’ cümlesini sormuşlar. O makamlar saatlerce yere yatırılıp ters kelepçeli bekletilen kadınları sormamışlar. O makamlar çıplak aramaya maruz kalan kadınları sormamışlar. O makamlar gözaltında darp edilen, küfür edilen, tartaklanan kadınları sormamışlar” demişti.