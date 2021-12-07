Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategorisi Kadınlar Genel Klasman'ı şampiyonu Ayşe Çebi oldu

07 Aralık 2021 Salı, 15:12

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 8. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen yarışlarda Mini kategoride 11, Formula Junior'da 6, Formula Senior'da 14 ve Formula Master'da 3 olmak üzere toplam 34 sporcu mücadele etti.

Şampiyona, 7 ay boyunca 4 ayrı pistte 10 etap ve 30 yarış şeklinde düzenlendi. Şampiyonanın final etabı da TOSFED Körfez pistinde yapıldı.

9 pilotun mücadele ettiği Junior Kategori'de birinci Sarp Arhan Or, ikinci Hakkı Dorum, üçüncü ise 13 yaşındaki pilot Ayşe Çebi oldu.

'HEDEFİM YURT DIŞI'

Kadınlarda Genel Klasman'da birinci olan Ayşe Çebi, "Öncelikli hedefim, Türkiye'deki bu başarıdan sonra yurt dışında da yarışlara katılıp derece alabilmek. Zaman zaman yüreklerin ağızlara geldiği anlar oldu. Umarım izleyenler de çok keyif almıştır. Zorlu bir klasmanda 3. ve kadınlar klasmanında Türkiye Şampiyonu olduğum için çok mutluyum" dedi.