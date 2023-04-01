Türkiye Kent Konseyleri Birliği, 25 maddelik afet eylem planını açıkladı: EMASYA çağrısı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) afet şûrası sonrası oluşan afet eylem planını önceki gün gazetecilerle düzenlenen iftar programında açıkladı. TKKB ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Yaşanan afetin yaralarının tam olarak sarılması daha uzun yıllar gerektirecek. Şehircilik ve yapı kültürümüz, bilimsel bilgiyle kurduğumuz ilişki ve kurumsal yapılanmanın eksikleri kuşkusuz kent konseylerinin bileşenleri olan uzmanlar ve yetkililer tarafından derinlemesine sorgulanacak” dedi.

HASTALIK UYARISI

TKKB yönetim kurulu üyesi ve Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, konuşmasında bölgedeki hastalık risklerine dikkat çekti. “Şehrimizin yüzde 90’ını kaybettik. İnsanıyla, yapısıyla, aracıyla, ticaretiyle, bütün canlı türleriyle kaybettik diyebilirim” diyen Kimyon, “Konaklama ve beslenme sorunu dışında ortaya çıkan tabloda, toplu şekilde kötü koşullarda yaşama sebebiyle yeterli hijyene ulaşamamaktan kaynaklı ciddi sağlık sorunlarıyla yüz yüze olunduğunu ya da olunabileceğini ifade etmek istiyorum. Bunun göz ardı edilmemesi gerek” dedi.

Enkaz kaldırılması sırasında oluşan tozların ya da kimyasalların, çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açacağı uyarısında bulunan Kimyon, “Deprem öncesinde olduğu gibi sonrasında da bu atıkların daha doğru alanlara boşaltılması yönünde bir organizasyon olmadığını gördük. Tonlarca yapı, tarım alanlarına ya da konteynerlerin, çadır kentlerin hemen dibine boşaltılıyor” ifadelerini kullandı.

TKKB yönetim kurulu üyesi ve Elazığ Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu ise iptal edilen EMASYA Protokolü’ne işaret ederek “Deprem sırasındaki güvenliğin sağlanması adına bunun benzeri bir çalışmayı hemen hayata geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Sigorta şirketlerinin, depremlerden sonra ücretleri ödemediğini de kaydeden Septioğlu, “2020’de Elazığ’da yaşadığımız depremde yüzde 80’inin sigorta bedelini alamadık. Yargıda sürüncemede kalıyor. Gerçek faiz yüzde 100’lerdeyken yıllık yüzde 9 faiz işlerine geldiği için sürüncemede kalıyor” şeklinde görüş belirtti.

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