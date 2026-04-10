Türkiye Komünist Hareketi'nden 'NATO'ya hayır' kampanyası

Türkiye Komünist Hareketi'nden "NATO'ya hayır" çağrısıyla yapılan imza kampanyasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "2026 yılında NATO zirvesine ülkemizin ev sahipliği yapmasını istemiyoruz. Temmuz ayında Ankara’da yapılması planlanan NATO zirvesi Türkiye’nin emperyalizmin çıkarları doğrultusunda yeni görevler üstlenmesinden başka bir anlama gelmeyecektir. NATO, yeni savaş kararları almak ve yeni planlar yapmak için bu kez ülkemizde toplanacaktır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortadoğu’da büyük bir saldırganlık dalgası başlatan ABD emperyalizmi ve patronluğunu yaptığı NATO ülkemizin güvenliği açısından büyük bir tehdittir. Adana’da kurulacağı ortaya çıkan yeni NATO Kolordusu, İstanbul Boğazı’nda NATO’nun dahil olacağı gündeme gelen yeni komutanlık, Malatya ve İncirlik’e yerleştirilen Patriot füzeleri de düşünüldüğünde Türkiye’nin kendisini Orta Asya’dan Karadeniz’e, Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya kadar olası savaşların içerisinde bulması an meselesidir.

Tüm bunlar hesaba katıldığında Türkiye’nin çıkarlarının NATO’dan çıkmaktan, ülkemizdeki emperyalist askeri varlıkların sonlandırılmasından ve emperyalizmle askeri, siyasi bağımlılık ilişkilerinin kaldırılmasından geçtiği açıktır. Türkiye’nin aydınlık geleceğinin NATO’suz, bağımsız bir yoldan geçtiğini biliyor ve Temmuz ayında NATO zirvesinin ülkemizde toplanmasına hayır diyoruz. NATO zirvesi için emperyalist ABD’nin başkanı Trump’ın ülkemize gelmesini istemiyoruz. Tüm emekçileri, yurtseverleri, ilericileri imza vermeye ve güçlü bir ses çıkarmaya davet ediyoruz. 2026 yılında NATO zirvesine ülkemizin ev sahipliği yapmasını istemiyorum diyenleri NATO’ya hayır imza kampanyasına katılmaya çağırıyoruz."