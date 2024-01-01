Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik TIR kuyruğu

Yayınlanma: 01.01.2024 - 20:33

Güncelleme: 01.01.2024 - 20:34

Türkiye'den Nahçıvan'a ve oradan İran, Azerbaycan ve Rusya'ya geçmek üzere gelen TIR'lar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yılbaşı dolayısıyla komşu ülkelere geçmek için gelen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 13 kilometreyi geçti.

TIR sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına çekerek ihtiyaçlarını karşılayıp uzun sürecek bekleyişleri için hazırlık yaptı. Yılbaşı ve aralık ayı ihracatları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı öğrenilen kapıda, yaklaşık 1 hafta boyunca yoğunluğun yaşanması tahmin ediliyor.

TIR şoförlerinden Kahraman Bozkurt, yurtdışına çıkmak için sıra beklediklerini söyledi.

"KAÇ GÜNDÜR YOLLARDAYIM"

Park sahası olmadığından TIR'larını yol kenarına park ederek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Bozkurt, "Kaç gün sonra gümrüğe ulaşacağımız belli değil. Kaç gündür yollardayım. Şu anda biz 13. kilometrede park halindeyiz, 1 haftaya varır mıyız bilmiyoruz. Azerbaycan'a geçip oradan da İran'a geçeceğiz." dedi.