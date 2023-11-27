Myanmar'da tansiyon yükseliyor: Bir sınır kapısını ele geçirdiler

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:28

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:28

Associated Press'e (AP) konuşan Ulusal Demokratik İttifak Ordusu Sözcüsü Le Kyar Win, Shan eyaletindeki Kyin-San-Kyawt sınır kapısının ele geçirildiğini açıkladı.

Myanmar Askeri Cuntası, sınır kapısının ele geçirildiğini doğruladı.

İktidardaki askeri meclisin sözcüsü Komutan Zaw Min Tun, Myanmar Devlet Televizyonu'na (MRTV) yaptığı açıklamada, iddia edilen bölgede cunta askerleri ve İttifak üyeleri arasında çatışma olduğunu bildirdi.

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim'de Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı.

"Operasyon 1027" adı verilen koordineli saldırılarda, silahlı gruplar, Shan'da çok sayıda kasaba ve yerleşim yeriyle 100'den fazla askeri nokta ve karakolu ele geçirmişti.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.