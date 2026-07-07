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Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? Türkiye NATO'ya hangi başbakan döneminde girdi?

Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? Türkiye NATO'ya hangi başbakan döneminde girdi?

7.07.2026 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? Türkiye NATO'ya hangi başbakan döneminde girdi?

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? Türkiye NATO'ya hangi başbakan döneminde girdi?
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Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? Türkiye NATO'ya hangi başbakan döneminde girdi?

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde resmen NATO üyesi oldu. Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle birlikte üyelik süreci tamamlandı ve ülke, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün tam üyesi olarak İttifak'taki yerini aldı.

Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası güvenlik alanındaki konumunu resmileştiren önemli bir diplomatik adım olarak kayıtlara geçti. Katılım süreci, ilgili antlaşma protokolünün onaylanmasıyla birlikte hukuki statü kazandı.

TÜRKİYE NATO'YA HANGİ BAŞBAKAN DÖNEMİNDE GİRDİ?

Türkiye'nin NATO'ya katıldığı dönemde Başbakanlık görevini Adnan Menderes yürütüyordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı olan Adnan Menderes, Türkiye'nin NATO üyeliğinin resmiyet kazandığı süreçte hükümetin başında bulunuyordu. 18 Şubat 1952 tarihinde kabul edilen katılım kanunu, Menderes hükümeti döneminde yürürlüğe girdi.

Dolayısıyla resmi kayıtlara göre Türkiye, NATO'ya Adnan Menderes başbakanlığında katıldı.

İlgili Konular: #NATO #NATO zirvesi

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