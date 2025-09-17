Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi... Adli Tıp raporu çıktı: Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Yarış spikeri Esen Gök’ün Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi sonucunda, ölümün ası sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Yapılan incelemede Gök’ün bedeninde herhangi bir darp ya da kesici alet izi bulunmadığı açıklandı.

19 Temmuz’da Esen Gök’ten uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ndeki ikamete çilingir yardımıyla giren ekipler, Gök’ü doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde, yaşamını yitirmiş olarak bulmuştu.

İlk incelemelerde evin kapısının içeriden kilitli olduğu ve anahtarın kapının üzerinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca kapıda ya da evde herhangi bir zorlama izine de rastlanmadı.

YASAKLI MADDE TESPİT EDİLMEDİ

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan detaylı otopsi sonucunda, Gök’ün vücudunda herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı kaydedildi. Rapor, "ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği" ve ölümün bu nedenle meydana geldiği yönünde görüş bildirdi. Hazırlanan resmi otopsi raporu, yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

EVDE DUYGUSAL NOT BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Esen Gök’ün el yazısıyla yazıldığı düşünülen bir not da bulundu. Notta, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" ifadeleri yer aldı.