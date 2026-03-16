Türkiye’nin ilk kiralık sosyal konut modeli 'Hanem Çeşme' hayata geçiyor: Temel atma törenine Özgür Özel katılacak

Çeşme Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirdiği proje, özellikle artan konut maliyetleri karşısında Çeşme’de yaşayan vatandaşların barınma ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunulması amaçlanıyor. İlçede sosyal belediyecilik anlayışının en güçlü adımlarından biri olarak görülen kiralık sosyal konut projesi “Hanem Çeşme", dar ve orta gelirli vatandaşların güvenli, erişilebilir ve nitelikli konutlara ulaşabilmesini öngörüyor.

Projenin temel atma töreni, 2 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle, Türkiye’de yerel yönetimler tarafından geliştirilen kiralık sosyal konut modelinin ilk uygulamalarından biri resmen başlamış olacak.

KONUT KRİZİNE KARŞI YEREL ÖLÇEKTE YENİLİKÇİ BİR MODEL

Hanem Çeşme projesi ile Çeşme Belediyesi, konut krizine karşı yerel ölçekte yenilikçi bir model ortaya koymayı hedefliyor. Kiralık sosyal konut yaklaşımıyla geliştirilen proje, özellikle ilçede yaşayan çalışan kesim, gençler ve aileler için uzun vadeli, erişilebilir ve güvenli barınma imkânı sunacak.

KİRALAR, HANE GELİRİNİN YÜZDE 30’UNU AŞMAYACAK

Proje çerçevesinde geliştirilen modelle, kiralar, hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak şekilde belirlenecek. Uzun vadeli ve güvenli kiracılık esas alınacak. Yeni gecekondu oluşumlarının önüne geçilecek.

İKLİM DOSTU MİMARİ ÇÖZÜMLER

Sosyal adalet, eşitlik ve dayanışma ilkeleri gözetilecek. Projede, enerji panelleri, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve doğal iklimlendirme sistemleri gibi iklim dostu mimari çözümler de yer alacak.

700 KONUTLUK HEDEF, ETAP ETAP HAYATA GEÇİRİLECEK

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda toplam 700 konut üretilmesi planlanan projenin ilk etabının 100 konutla başlaması, sonraki etaplarda üretim sayısının artırılması planlanıyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ 1 ARTI 1 VE 2 ARTI 1 TİPLERİNDE, TEK KATLI VE BAHÇELİ

Konutların büyük bölümü 1 artı 1 ve 2 artı 1 tiplerinde, tek katlı ve bahçeli olarak tasarlanan proje, yeşil alanlar, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılarla birlikte bütüncül bir yaşam alanı olarak kurgulandı.

"ÇEŞME’DE ADİL BARINMAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK İSTİYORUZ"

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projenin yalnızca bir konut yatırımı olmadığını, aynı zamanda Çeşme’nin geleceğine yönelik önemli bir sosyal politika olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Hanem Çeşme projesi, Çeşme’de adil barınmanın burada çalışan, üreten ve hayatını bu kentte sürdüren herkes için erişilebilir olmasını hedefleyen çok önemli bir adımdır. Türkiye’de ilk kez kiralık sosyal konut modelini hayata geçiriyoruz. Bu projeyle hem sosyal adaleti güçlendirmeyi hem de Çeşme’de kalıcı yaşamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i Çeşme’de ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hanem Çeşme projesi, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğidir. Bu önemli adımı birlikte başlatmak bizim için büyük bir gurur."