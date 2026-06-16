Türkiye'nin ilk özgün ilaç adayının klinik araştırması tamamlandı: Kanserle mücadelede etkili çözüm

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal ve Dr. Sena Nomak tarafından kurulan biyoteknoloji girişimiRS Research’ün geliştirdiği RS-0139, Türkiye’nin klinik araştırmalar kapsamında hastalara uygulanan ilk ilaç adayı olma özelliği taşıyor.

DOĞRUDAN KANSER HÜCRELERİNİ HEDEF ALIYOR

Keşfinden klinik araştırmalarına kadar tüm geliştirme süreçleri Türkiye'de gerçekleştirilen ilaç adayı, doğrudan kanser hücrelerini hedef alıyor.

Bu sayede ilacın yan etkileri azalırken tedavinin etkisi artıyor. RS-0139, Teknopark İstanbul’da kurulan İyi Üretim Uygulamaları standartlarına uygun GMP sertifikalı tesiste üretildi.

İlaç adayının katı tümörlere yönelik faz 1 klinik araştırması ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Koç Üniversitesi Hastanesinde yürütüldü.

Bilim Teknik'in aktardığına göre; RS Research, ilaçların vücutta hedeflenen bölgelere ulaştırılmasını sağlayan ilaç taşıyıcı platform teknolojisi sayesinde farklı kanser türlerine yönelik akıllı nanoilaç adayları geliştiriyor. RS-0139’un faz I klinik araştırma aşamasını geçmesi, ilaç taşıyıcı platform teknolojisinin etkili olduğunu gösteriyor.

FAZ II KLİNİK ARAŞTIRMA AŞAMASINA GEÇİLECEK

İlacın güvenliliğinin, yan etkilerinin ve uygun doz aralığının belirlendiği faz I, bir ilacın insanlar üzerinde gerçekleşen ilk test aşaması. Faz I klinik araştırması başarıyla tamamlanan RS-0139 ilerleyen süreçlerde faz II klinik araştırma aşamasına geçecek. Daha sonra ilaç adayının etkinlik ve güvenliği faz III çalışmalarıyla daha geniş hasta gruplarında test edilecek.

RS-0139’un faz I araştırmasının farklı aşamaları T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HAMLE Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Türkiye’nin ilk özgün ilaç adayı RS-0139’un bu başarısı, Türkiye’de üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirilen yenilikçi tedavi teknolojilerinin klinik araştırma aşamasına taşınmasında önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ülkemizde çalışmaları devam eden özgün ilaç adaylarının, dünyanın dört bir yanındaki hastalara ulaştırılması hedefleniyor.