Türkiye'nin konuştuğu vahşette 'valiz' görüntüleri ortaya çıktı: Katil, Ayşe Tokyaz’ın cansız bedenini böyle taşımış!

İstanbul Eyüpsultan'daki vahşette yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Yol kenarında bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cesedinin, katil zanlısı eski polis Cemil Koç tarafından taşındığı anların görüntülerine ulaşıldı.

KATİL, AYŞE’NİN CANSIZ BEDENİNİ BÖYLE TAŞIMIŞ

Tokyaz'ın, öldürülmeden önce eski polis memuru Cemil Koç ile Küçükçekmece'deki eve giriş anlarına ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bugün ise Ayşe Tokyaz’ın cesedinin valiz ile taşındığı anlar paylaşıldı.

KATİL ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Cemil Koç, ifadesinde sosyal medyadan 5 ay önce tanıştıklarını ve bu süre zarfında ilişki yaşadıklarını söylediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için İstanbul'a giden 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, yol kenarındaki bir valiz içinde bulunmuştu. Tokyaz'ın darbedilerek öldürüldüğü ve sonrasında valize konularak taşındığı belirlenmişti.

Cinayetle ilgili aralarında eski polis amiri Cemal Koç'un da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Ablası Esra Tokyaz, Kanarya Asayiş Büro Amirliği'nden arandığını ve ifade vermeye çağrıldığını belirtmişti.

Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile "evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını" ifade etmişti.

Koç'un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını aktaran Esra Tokyaz, kardeşinin kendisine "Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim" dediğini bildirmişti.