Türkiye'nin konuştuğu 'zehirlenme' faciasında 'ilaçlama' ayrıntısı... 'Cinayet büro' devrede: Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi!

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki Masal Böcek önceki gün yaşamını yitirirken, cuma günü anne Çiğdem Böcek de yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Baba Servet Böcek'in ise hayati tehlikesi sürüyor ve entübe durumda.

Ailenin 9 Kasım’da İstanbul’a geldiği, 11 Kasım Pazartesi günü Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye dolma, ardından bir restoranda tavuk tantuni, kumpir ve sucuk tükettiği öğrenildi. Ölümlerin hangi gıdadan kaynaklandığına dair soruşturma ise devam ediyor.

İKİ KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

OTELDEN AÇIKLAMA: İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Habertürk'ün aktardığına göre otelde, 11 Kasım Salı günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi.

İlaçlama olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında ilaçlama şirketinin sahibi ile ilaçlamayı yapan görevli de var.

Otel yetkilisi Orhan Oğlak "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, ‘biz nerede yemek yiyebiliriz diye’ Ortaköy'deki adama nasıl yönlendireyim? Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi.

CİNAYET BÜRO DEVREDE

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden yapılan açıklamada, "Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), Çiğdem Böcek'in (27) ölümü, Servet Böcek'in (38) bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmasına neden olan zehirlenme olayıyla ilgili gözaltında bulunan 7 kişiyle ilgili işlemler Cinayet Büro Amirliği'nce sürdürülmekte, Adli Tıp Kurumu'ndaki toksikolojik inceleme devam etmektedir" denildi.

Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Zehirlenme faciasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:

"Yapılan çalışmalarda; ölü Çiğdem BÖCEK isimli şahıs ile tedavisi devam ettiği sırada yapılan görüşmede; 09.11.2025 günü turistik amaç ile eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a geldiklerini, Harbour Suit Otel’de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşi ile birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini, 10.11.2025 günü sabah yine otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların ise sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini,

11.11.2025 günü sabah eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını, saat 16:00 sıralarında ailecek Ortaköy Cami’nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50’ li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini ve daha sonra dereboyu caddesinde bulunan Golden Kokoreç Midye isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet’ in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini, daha sonra Fatih’te Hürrem Sultan Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini,

12.11.2025 günü gece saat 01:00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09:00 sıralarında Bezmialem Hastanesi’ne gittiklerini, eşi ile kendisine serum vurulduğunu, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklara Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini, 13.11.2025 günü saat 01:00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını beyan etmiştir."

BAŞSAVCILIK: İLAÇLAMA YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Savcılığın açıklamasında şöyle denildi:

"Çalışmaların devamında, 15.11.2025 günü bahse konu Harbour Suit Otel’ de kalan 2 şahsın zehirlenme vakasıyla Taksim ilkyardım hastanesine kaldırıldığı ihbarına istinaden İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü ve Afad tarafından gerekli çalışmaların yapılarak numunelerin alındığı, bahse konu otelde 11.11.2025 günü akşam 17:00 sıralarında DSS ilaçlama adlı şirket tarafından ilaçlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Afad tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşılmıştır. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 şahsa yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşılmıştır.

Alınan gıda numunelerin sonuçları ile ilgili laboratuvar tetkik çalışmaları devam etmektedir. C. Savcısı ile yapılan görüşmede; mağdur ve ölü şahısların 11.11.2025 günü kola, fanta ve çay tükettikleri Sebil Kafe isimli işyeri sahibi F. M.Oisimi şahısta gözaltına alınmıştır. Gözaltında bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında ek gözaltı talimatları alınmış, C.savcısından tekrar alınan talimatlar doğrultusunda bahse konu olayla ilgili Otel Sahibi, ilaçlama şirketi sahibinin oğlu ve ilaçlamayı yapan personel gözaltına alınmış, toplam 7 şüpheli şahıs ile ilgili işlemler Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğimizce devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştı.