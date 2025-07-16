Türkiye'nin ünlü çikolata markasının içinden çıktı: Marketlerden toplatılıyor

Gıda güvenliği uyarıları artarken bu kez gündeme, Türkiye’de üretilen ve yurt dışına satılan bir çikolata markası geldi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), “Neosis Schokolade Love of Dubai” adlı çikolatalar için geri çağırma kararı aldı. Kararın gerekçesi ise ambalaj üzerindeki önemli bir bilgilendirmenin eksik olması.

ETİKET SKANDALI: YER FISTIĞI UYARISI YOK

İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çikolatanın yer fıstığı içerdiği ancak bu bilginin ürün etiketinde yer almadığı belirtildi. Yer fıstığı alerjisi bulunan bireyler için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.

MARKETLERDEN GERİ TOPLATILIYOR

95 gramlık bar halinde satılan ürünler, İngiltere genelindeki marketlerden geri çağrılıyor. FSA, bu ürünü satın alan tüketicilere çikolatayı tüketmemeleri, evde imha etmeleri ve yerel Ticaret Standartları birimleriyle ya da Kuzey İrlanda’daki Çevre Sağlığı yetkilileriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR, TÜM DÜNYAYA SATILIYOR

Söz konusu çikolataların Türkiye’de üretildiği ve birçok ülkeye ihraç edildiği biliniyor. Bu nedenle yaşanan sorun yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayabilir. Etiketleme ve içerik bildiriminin gıda güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.